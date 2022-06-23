سياسة
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ضغوط ترمب على الولايات تتصدر أجندة لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
تنظر لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول في الضغوط التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترمب على المسؤولين في بعض الولايات الرئيسية، لإلغاء نتيجة الانتخابات التي أوصلت جو بايدن إلى السلطة.
ضغوط ترمب على الولايات تتصدر أجندة لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
ضغوط ترمب على الولايات تتوسط أجندة لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول  / AA
23 يونيو 2022

يتناول التحقيق البرلماني في الاعتداء على مبنى "الكابيتول"، الخميس، محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب دفع وزارة العدل إلى دعم مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون، الثلاثاء الماضي، في نهاية جلسة الاستماع العامة الرابعة، إنّ النواب التسعة وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريّان اثنان تبرّأ منهما حزبهما، سيسلّطون الضوء على جهود الملياردير "لإفساد أهم هيئة (في الدولة) لتطبيق القانون وهي وزارة العدل، لكي تدعم محاولاته تغيير نتائج الانتخابات".

وسيكون وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن، ونائب الوزير السابق بالنيابة ريتشارد دونهيو، وستيفن إنجل، ومسؤول كبير في الوزارة، شهوداً في جلسة الاستماع الخامسة.

وتنظر اللجنة في الضغوط التي مارسها ترمب على الوزارة لتعلن رسمياً عن حصول تزوير في الانتخابات ولإطلاق دعاوى قضائية فدرالية موازية لتلك التي أطلقها محامو الرئيس.

كذلك، تتطرّق اللجنة إلى التوترات التي شهدتها الوزارة قبل أيام على أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما ووجه الرئيس الخاسر بتمرّد داخلي بينما كان يسعى إلى وضع أحد المقرّبين منه على رأس المؤسسة.

وسُمي روزن لهذا المنصب بعد استقالة الوزير بيل بار في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن ترمب سعى إلى تعيين جيفري كلارك في المنصب، كي يتمكّن من الاحتفاظ بالسلطة بعد هزيمته الانتخابية.

وتستمع لجنة التحقيق المؤلفة من 7 ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين منذ أكثر من عام، إلى أكثر من ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق لتسليط الضوء على تصرفات ترمب قبل الهجوم على الكابيتول وخلاله وبعده.

من جانبه، هاجم دونالد ترمب الذي لم يعترف يوماً بهزيمته، اللجنة الثلاثاء، مندداً على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المشاغبين السياسيين الذين جرّموا القضاء إلى مستوى لم يسبق له مثيل".

وبعد عام من التحقيق، تريد اللجنة تقديم استنتاجاتها قبل نهاية الصيف، ممّا يضع دونالد ترمب في قلب "محاولة انقلاب" بلغت ذروتها باعتداء مئات من أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني2021، بينما كان المشرّعون يصدّقون على فوز جو بايدن.

وانتشرت صور الفوضى حول مبنى "الكابيتول" وداخله في كلّ أنحاء العالم مزعزعة الديموقراطية الأمريكية لساعات عدّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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