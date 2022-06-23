سياسة
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غوغل تكشف عن برنامج تجسس إيطالي يخترق أجهزة أبل وأندرويد
قالت شركة غوغل، إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية استُخدمت للتجسس على هواتف شركة أبل وأندرويد، في إيطاليا وقازاخستان.
غوغل تكشف عن برنامج تجسس إيطالي يخترق أجهزة أبل وأندرويد
غوغل: "هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة، ويسلّحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محلياً". / Reuters
23 يونيو 2022

قالت شركة غوغل التابعة لألفابيت، الخميس، إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية استُخدمت للتجسس على هواتف شركة أبل وأندرويد، في إيطاليا وقازاخستان.

جاء ذلك في تقرير للشركة، ذكر أن معملاً متخصصاً في خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طوّر أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

يأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأمريكية، إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

وأفادت غوغل أن "هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة، ويسلّحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محلياً".

من جانبه، قال المعمل إن منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوروبية وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم.

فيما أوضحت غوغل أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل (أندرويد)، وحذرتهم من برنامج التجسس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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