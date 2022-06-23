سياسة
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"الناتو" يعلن استعداده لدعم قطر في تأمين كأس العالم 2022
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، استعداده لتقديم الدعم لدولة قطر في الجوانب الأمنية المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم في قطر.
"الناتو" يعلن استعداده لدعم قطر في تأمين كأس العالم 2022
أكد حلف شمال الأطلسي أن دولة قطر "تعتبر شريكاً مهماً له"، حيث شاركت على مدار سنوات في العديد من نشاطاته. / AP
23 يونيو 2022

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، استعداده لتقديم الدعم لدولة قطر في الجوانب الأمنية المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم في قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" عن بيان للحلف، أن هذا الدعم "سيأتي في إطار التعاون المتبادل مع دولة قطر".

وأضاف البيان أن ذلك "سيشمل التدريب على التهديدات التي تشكلها المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وحماية الأشخاص المهمين، ومواجهة التهديدات التي تشكلها الأجهزة المتفجرة المرتجلة".

وأكد حلف شمال الأطلسي أن دولة قطر "تعتبر شريكاً مهماً له"، حيث شاركت على مدار سنوات في العديد من نشاطاته.

ويقام كأس العالم في قطر هذا العام FIFA "قطر 2022"، بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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