الحرب على غزة
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أول أيام العيد.. 33 شهيداً غالبيتهم أطفال ونساء بغارات إسرائيلية على غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، جرّاء الغارات الإسرائيلية في أول أيام عيد الفطر المبارك، من 20 شخصاً إلى 31 بينهم 12 طفلاً.
أول أيام العيد.. 33 شهيداً غالبيتهم أطفال ونساء بغارات إسرائيلية على غزة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة في أول يوم من عيد الفطر / AA
30 مارس 2025

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 31 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء في غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى.

وبحسب المصدر ذاته فإن 17 فلسطينياً استُشهدوا في مدينة خان يونس وحدها، بينهم 8 أطفال غالبيتهم كانوا يرتدون ملابس العيد، فيما استُشهد 3 في غزة والشمال، بينهم طفلتان.

وذكر المصدر أن غارات إسرائيلية جديدة أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين، بعد استهداف خيام ومنازل.

وفي هذا الصدد أشار المصدر إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الطيف في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستُشهد طفلان بقصف دبابات إسرائيلية لمنزلهم شرقي جباليا شمالي القطاع، وفق المصدر، وأكد أيضاً استشهاد فلسطينيَّين وإصابة عدد آخر جراء قصف خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استُشهد فلسطينيان أيضاً وأُصيب آخرون جراء استهداف خيمة قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وقال مراسل وكالة الأناضول نقلاً عن شهود عيان إنّ الغارات الإسرائيلية تركزت في محافظة خان يونس، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل وخياماً للنازحين شرق ووسط وغرب المدينة.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية والآليات العسكرية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة كثفت منذ ساعات الفجر الأولى القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار.

وأشار إلى تزامن ذلك مع تكبيرات العيد في المساجد ومراكز الإيواء إحياء لسنّة عيد الفطر المبارك.

الهلال الأحمر يعلن انتشال 11 جثماناً من تل السلطان

على صعيد آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، انتشال 11 جثماناً من منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينهم 6 من طواقمه كانوا ضمن 9 آخرين انقطع الاتصال بهم بعد حصار إسرائيلي للمنطقة قبل نحو أسبوع.

وذكر الهلال الأحمر في بيانٍ "ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة حتى اللحظة إلى 11 جثماناً".

وأوضح البيان أن "بينهم 6 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الذين فُقِدَ الاتصال معهم منذ نحو أسبوع، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان في رفح".

وأضاف أن من بين الجثث المنتشلة "4 من طواقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة". كما أفاد البيان بأن "الجهود ما زالت جارية للبحث عن جثامين أخرى".

ومنذ استئنافها الإبادة في غزة، في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل حتى صباح السبت 921 فلسطينياً وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إنَّ قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى، بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على غزة، وأصدرت "أوامر الإخلاء".

وأدى مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، صلاة العيد فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، فيما غابت مظاهر الفرح والاحتفال في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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