سياسة
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وسط مخاوف من تجربة نووية.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال اجتماع بكبار المسؤولين والقادة العسكريين، بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وكانت سادت مخاوف دولية من احتمال إجراء بيونغيانغ تجربة نووية وشيكة.
وسط مخاوف من تجربة نووية.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
 زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع وسط مخاوف من تجربة نووية محتملة  / AFP
24 يونيو 2022

قالت وسائل إعلام رسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين جاء وسط مخاوف من إجراء بلاده تجربة نووية.

وحظي الاجتماع بمتابعة من كثب، مع تزايد التكهنات بأن بيونغيانغ قد تجري أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات، والتي قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إنها يمكن أن تُجرى "في أي وقت".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس، أن كيم ترأس الاجتماع الموسع الذي استمر ثلاثة أيام للجنة العسكرية المركزية الثامنة وانتهى الخميس وبحث كبار المسؤولين ووافقوا "على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب".

ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه قال إن ري بيونج تشول، الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد، انتُخب نائباً لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.

وقالت الوكالة: "شدد كيم على حاجة الجيش بأكمله لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي القوية بكل السبل للتغلب على أي قوات معادية".

واختبرت كوريا الشمالية هذا العام عدداً غير مسبوق من الصواريخ الباليستية، بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصاروخ قصير المدى يُحتمل أن يكون مصمماً من أجل الأسلحة النووية التكتيكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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