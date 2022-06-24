سياسة
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غضب في الأردن.. منع نشر أي معلومة تتعلق بقضية مقتل الطالبة إيمان إرشيد
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن قراراً بحظر نشر أي معلومة، أو تداول أي صورة أو مقطع فيديو، يتعلق بقضية مقتل الطالبة إيمان إرشيد. بعد أن أثارت القضية غضباً وحالة احتقان لدى الرأي العام.
غضب في الأردن.. منع نشر أي معلومة تتعلق بقضية مقتل الطالبة إيمان إرشيد
الأردن.. منع نشر أي معلومة تتعلق بقضية مقتل الطالبة إيمان إرشيد / Others
24 يونيو 2022

قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات، حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية. على خلفية ما أثارته من غضب شديد واحتقان لدى الرأي العام.

وطلب السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر، أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

جاء ذلك فيما لا يزال الجاني، الذي لم تُعرف بعد أسباب ارتكابه الجريمة، في حالة فرار، وسط تحقيقات مكثفة.

عيارات نارية

وذكر بيان صدر ظهر الخميس عن مديرية الأمن العام الأردنية: "أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة".

كما أضاف البيان أن الفتاة "أُسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".

وفارقت الفتاة إيمان إرشيد (21 عاماً)، التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية (شمال عمّان)، الحياة متأثرة بإصابتها.

وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية

وتحت وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بمحاسبة المجرم، منددين بجرائم العنف المتكررة.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.

ويشار إلى أن هذه الجريمة في الأردن أتت بعد أيام من قتل شاب مصري طالبة طعناً أمام جامعتها بمدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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