سياسة
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الجيش الأوكراني ينسحب من سيفيرودونيتسك ويتصدى لهجوم روسي على ليسيتشانسك
قال حاكم منطقة لوغانسك إنه "سيتعين سحب القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك التي تحتل القوات الروسية معظمها"، وأشار إلى أن القوات تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.
الجيش الأوكراني ينسحب من سيفيرودونيتسك ويتصدى لهجوم روسي على ليسيتشانسك
القوات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على ليسيتشانسك  / DPA
24 يونيو 2022

قال حاكم منطقة لوغانسك اليوم الجمعة إنه "سيتعين سحب" القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك التي تحتل القوات الروسية معظمها.

وأضاف الحاكم سيرهي جايداي في تصريحات بثها التليفزيون الأوكراني: "البقاء في مواقع تحولت إلى حطام على مدى عدة أشهر فقط من أجل البقاء هناك ليس منطقياً".

وأوضح "ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك".

وأضاف "لم يعد البقاء في مواقع تتعرض لقصف متواصل منذ أشهر منطقياً بعد الآن".

ولفت إلى أن المدينة "تحوّلت إلى أنقاض تقريباً" جرّاء القصف المستمرّ.

وتابع "دُمّرت كل البنى التحتية الأساسية. 90% من المدينة متضررة وسينبغي هدم 80% من المنازل".

ويشكل الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك مرحلة أساسية في الخطة الروسية للهيمنة على كامل منطقة حوض دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.

وفي سياق متصل، أشار حاكم لوغانسك إلى أن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.

وكتب على تطبيق تليغرام للرسائل أن روسيا سيطرت على قرية ميكولايفكا، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، والتي كانت مسرحاً لقتال عنيف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفضٌ دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو، وسط أزمة عالمية بإمدادات الغذاء، وأخرى بين أوروبا وموسكو بشأن إمدادات الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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