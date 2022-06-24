سياسة
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وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز
أفاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز، على خلفية انخفاض الإمدادات الروسية. وسيتعين بذلك إغلاق بعض الصناعات، وتقديم مساعدات للشركات المتضررة من هذا الإنخفاض.
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز / AA
24 يونيو 2022

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمجلة دير شبيجل إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفاً أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن في الشتاء ما يكفي من الغاز.

وذكرت دير شبيجل اليوم الجمعة أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذراً من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.

وبينما كانت ألمانيا تستورد 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا في فترة ما قبل الحرب، خفضت مؤخراً هذه الحصة إلى 35 في المئة.

وأمس الأحد، أعلنت ألمانيا عزمها إعطاء الأولوية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وتخزين مزيد من الغاز الطبيعي لتقليل استهلاك الغاز.

بدورها، تصر موسكو على أنها تفي وبصرامة بكافة التزاماتها المتعلقة بتزويد أوروبا بموارد الطاقة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفضٌ دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو، وسط أزمة عالمية بإمدادات الغذاء، وأخرى بين أوروبا وموسكو بشأن إمدادات الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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