سياسة
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دمر نحو 10 آلاف منزل.. السلطات الأفغانية تنهي البحث عن ناجين من الزلزال
أعلنت السلطات الأفغانية إنهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل يومين وأنهى حياة أكثر من 1500 شخص وتسبب في حجم كبير من الدمار. وأعربت السلطات عن حاجتها إلى مزيد من الأدوية والمساعدات الضرورية لمجابهة آثار الكارثة.
دمر نحو 10 آلاف منزل.. السلطات الأفغانية تنهي البحث عن ناجين من الزلزال
بعد مرور 48 ساعة.. السلطات الأفغانية تنهي عمليات البحث عن ناجين من الزلزال / DPA
24 يونيو 2022

قال مسؤول أفغاني كبير اليوم الجمعة إن السلطات أنهت البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص، مضيفاً أن إمدادات الأدوية وغيرها من المساعدات الضرورية غير كافية.

وقال محمد نسيم حقاني، المتحدث باسم وزارة الكوارث، إن نحو عشرة آلاف منزل دمرت جزئياً أو كلياً في الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء في منطقة نائية من البلاد قرب الحدود مع باكستان.

وأضاف: "انتهت عملية البحث، توفي 1500 شخص وأصيب نحو 20 ألفاً بإصابات ما بين خطيرة وسطحية".

ولم يذكر أي تفاصيل عن سبب إنهاء عملية البحث عن ناجين بعد مرور نحو 48 ساعة على الزلزال، إذ جرى انتشال ناجين من تحت الأنقاض في أعقاب زلازل سابقة بعد مرور فترة أطول.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوب شرقي كابول في منطقة جبلية قاحلة تنتشر بها تجمعات سكنية صغيرة.

وعرقل سوء الاتصالات وعدم توفر الطرق الملائمة جهود الإغاثة في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية تفاقمت منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي.

وقال حقاني إن أفغانستان لا تملك إمدادات ضرورية كافية لعلاج المصابين.

وأضاف: "لا تملك وزارة الصحة أدوية كافية، نحن في حاجة إلى مساعدات طبية وغيرها من الضروريات لأن الكارثة كبيرة".

وستكون عملية الإنقاذ اختباراً مهماً لطالبان.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والإمارات أمس الخميس إنها تنوي إرسال مساعدات، في حين أرسلت باكستان مساعدات بالفعل عبر الحدود.

وقالت الهند، التي تشهد علاقاتها توتراً مع طالبان، إنها أرسلت 27 طناً من المساعدات على متن رحلتين وسيجري تسليمها إلى وكالات إغاثة دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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