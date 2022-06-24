أعلن مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن المصانع الجديدة للشركة العملاقة في ألمانيا وأمريكا تواجه خسائر كبيرة تُقدّر بمليارات الدولارات بسبب نقص البطاريات وتعطل الإمدادات في الصين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ماسك في مقابلة مع مجموعة مالكي تسلا: "كان العامان الماضيان كابوساً لانقطاع سلسلة التوريد"، وذلك بحسب شبكة "

CNN

" الإخبارية.

وأضاف: "لم نخرج من الأزمة بعد، ما يشغلنا بشكل كبير هو كيف نحافظ على عمل المصانع حتى نتمكن من الدفع للناس ولا نفلس".

وكشف ماسك في المقابلة أن مصنعَيْ تسلا اللذيْن افتُتحا في الربع الأول، في ألمانيا وولاية تكساس، يكلفان الشركة خسائر بمليارات الدولارات لأن مشكلات سلسلة التوريد تركت إنتاجهما "ضعيفاً" حتى الآن.

وقال في تعليقات سُجلت في 31 مايو/أيار، لكن لم يُفرج عنها حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء: "سيجري إصلاح كل هذا بسرعة حقيقية، ولكن مصانع برلين وأوستن هي أفران عملاقة لحرق النقود في الوقت الحالي".

وأردف: "المصانع في برلين وأوستن تخسر مليارات الدولارات، والنفقات كثيرة وبالكاد يوجد أي ناتج".

وأضاف: "سوف يجري إصلاح كل هذا بسرعة كبيرة، لكنه يتطلب كثيراً من العمل".

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة GLJ Research، غوردون جونسون لشبكة CNN Business يوم الخميس إن "الإفلاس خطر حقيقي يهدد الشركة"، مضيفاً: "ومرد ذلك أن الكثير من أموالها محتجزة في الصين.. ولأن بكين لا تسمح للشركات بإعادة الدولارات المصنوعة إلى خارج البلاد، فإن تسلا لديها مشكلة حقيقية".

وأشار جونسون إلى قرار تسلا بفصل نحو 10٪ من موظفيها الذين يتقاضون رواتب، حتى مع استمرارها في تعيين عمال إنتاج بالساعة، علامةً أخرى على المشكلة.

وحققت تسلا أرباحاً منذ أواخر عام 2018، بعد سنوات من الخسائر، وسجلت زيادة في الأرباح الفصلية مقارنة بالفترة السابقة خلال العامين الماضيين.

وسجلت تسلا انخفاضاً بنسبة 0.1 ٪ في إنتاج السيارات الجديدة في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، بيد أن إنتاجها على أساس سنوي كان لا يزال مرتفعاً بنسبة 69 في المئة.