أعلنت السلطات الإيرانية أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يزور طهران مساء الجمعة لبحث الجهود الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 والمتوقفة منذ مارس/آذار.

ولم تكن هذه الزيارة معلنة سابقاً.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في بيان: "سيزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طهران مساء الجمعة للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين".

وأضاف البيان أن "الزيارة التي تندرج في إطار المشاورات الدائرة بين إيران والاتحاد الأوروبي ستشمل العلاقات الثنائية وبعض المسائل الإقليمية والدولية فضلاً عن تطور المفاوضات لرفع العقوبات" المفروضة على إيران.

ونشر أنريكي مورا مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق المحادثات حول الملف النووي الإيراني مساء الخميس صورة عبر تويتر لعشاء جمعه في بروكسل مع بوريل والموفد الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي، مع التعليق التالي: "حديث بالعمق حول خطة العمل الشاملة المشتركة والآفاق الإقليمية في الشرق الأوسط. أعاد مالي تأكيد الالتزام الأمريكي بالعودة إلى الاتفاق".

و"خطة العمل الشاملة المشتركة" هو الاسم الذي أطلق على الاتفاق الذي أبرمته إيران العام 2015 بشأن برنامجها النووي مع ست قوى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، وأتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بعد نحو عام، ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

واعتباراً من أبريل/نيسان 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه. وحققت المباحثات تقدماً جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، إلا أنها علّقت اعتباراً من مارس/آذار مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.