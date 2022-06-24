سياسة
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"أخ لم تلده أمي".. ماذا قال زيدان عن لاعبه السابق كريم بنزيما؟
قال نجم الكرة العالمي، الفرنسي زين الدين زيدان، إن علاقته بمواطنه ولاعبه السابق في ريال مدريد، كريم بنزيما، وثيقة للغاية، ووصفه بأنه "أخ أصغر لم تلده أمي".
"أخ لم تلده أمي".. ماذا قال زيدان عن لاعبه السابق كريم بنزيما؟
زين الدين زيدان يقول  إن علاقته بمواطنه ولاعبه السابق في ريال مدريد، كريم بنزيما، وثيقة للغاية  / وسائل التواصل
24 يونيو 2022

قال نجم الكرة العالمي، الفرنسي زين الدين زيدان، إن علاقته بمواطنه ولاعبه السابق في ريال مدريد، كريم بنزيما، وثيقة للغاية.

وأوضح زيدان، خلال حوار أجرته معه صحيفة "ليكيب"الفرنسية: "العلاقة مع كريم تتجاوز حدود الملعب، وفيها جانب عاطفي، فهو مثل أخ أصغر لم تلده أمي، فأنا أصغر أشقائي.. تحدثت معه كثيراً عن مسيرتي، لأن رحلتنا تبدو متشابهة".

وأضاف: "لقد التقيته منذ انضمامه لريال مدريد، كنت مستشاراً للنادي، ثم مساعداً لكارلو أنشيلوتي.. نلتقي قليلاً في الوقت الحالي، لكن نتبادل الرسائل، إلا أنه يعرف أين يمكنه أن يجدني، كما أعرف تماماً أين يمكن أن أجده".

وواصل: "لست متفاجئاً بمستوى كريم بنزيما في الموسم الماضي، فهو يواصل ما يقدمه، أعرف تماماً قدراته، لقد كان مميزاً طوال الوقت مع ريال مدريد، والآن بات استثنائياً".

ورشح زيدان مهاجم الديوك للفوز بالكرة الذهبية، هذا العام، قائلا: "العالم كله يرى أنه الأحق بها".

وأردف: "بنزيما لم يكن بحاجة إلى تطوير مستواه، لكنه كان يحب دائماً البقاء بعد المباراة، ليؤدي تدريبات محددة أمام المرمى، لقد أعطيته نصيحتين أو ثلاث، وكنت أحب هذه التدريبات الفردية، حتى مع حراس المرمى، وأثري هناك لا يزال، لقد دخلنا في بعض التدريبات والتحديات المسلية، وفزت بها كثيراً".

وعن أسلوبه في العمل مع النجوم، أجاب زيدان: "كلما كان اللاعب مهماً أو نجماً، كانت المسؤولية أسهل، اللاعبون من يصنعون الفارق، لا أنكر بكبرياء هذه الحقيقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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