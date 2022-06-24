سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تؤكد: رصاصة إسرائيلية قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة
قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن النتائج تُظهِر أن قوات الأمن الإسرائيلية هي من أطلقت الرصاصات التي قتلت الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في مايو/أيار، وليس نتيجة إطلاق نار عشوائي من فلسطينيين.
الأمم المتحدة تؤكد: رصاصة إسرائيلية قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة
الأمم المتحدة: لم نعثر على أي معلومات تشير إلى أي نشاط لمسلحين فلسطينيين بالقرب من الصحفيين / AFP
24 يونيو 2022

قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة إن المفوضية خلصت إلى أن الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 مايو بنيران القوات الإسرائيلية.

وقالت رافينا شامداساني في إفادة صحفية في جنيف: "إنه أمر مثير للقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تُجرِ تحقيقاً جنائياً".

وأضافت: "لم نعثر على أي معلومات تشير إلى أي نشاط لمسلحين فلسطينيين بالقرب من الصحفيين".

وتبادل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الاتهامات بشأن الحادث الذي أدى إلى تصعيد التوترات. ونفت إسرائيل أن يكون أي جندي إسرائيلي "استهدف صحفياً".

خلص تحقيق جديد أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، أطلقها "على الأرجح" جندي من قوات النخبة الإسرائيلية.

وكان تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز استغرق شهراً، قال إن الأدلة تؤكد إطلاق 16 رصاصة من موقع القوات الإسرائيلية وهو ما يتعارض مع الرواية الإسرائيلية، في حين أكدت الأدلة عدم وجود أي مسلحين فلسطينيين بالقرب من المكان الذي قتلت فيه أبو عاقلة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية "أن الرصاصة أُطلقت من الموقع التقريبي للرتل العسكري الإسرائيلي، وعلى الأرجح من أحد جنود وحدة النخبة الإسرائيلية".

وأبو عاقلة، صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، تقول تحقيقات فلسطينية إنها قُتلت في 11 مايو الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بشمالي الضفة الغربية، في أثناء تغطيتها الأحداث هناك لصالح قناة الجزيرة القطرية.

وكانت شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة "صحافة" وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us