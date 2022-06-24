سياسة
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نقابات فرنسية تدعو عمال السكك الحديدية للإضراب في 6 يوليو/تموز
وجّهت نقابات عمالية فرنسية دعوة مشتركة اليوم الجمعة كي ينظم عمال السكك الحديدية إضراباً وطنياً في السادس من يوليو/تموز، قائلة إنهم يريدون زيادة في الأجور في ظل ارتفاع التضخم.
نقابات فرنسية تدعو عمال السكك الحديدية للإضراب في 6 يوليو/تموز
نقابات فرنسية تدعو عمال السكك الحديدية للإضراب في 6 يوليو/تموز / Reuters
24 يونيو 2022

وجّهت نقابات عمالية فرنسية دعوة مشتركة اليوم الجمعة كي ينظم عمال السكك الحديدية إضراباً وطنياً في السادس من يوليو/تموز قائلة إنهم يريدون زيادة في الأجور في ظل ارتفاع التضخم.

وقالت نقابة مستخدمي السكك الحديدة (سود ريل) والاتحاد العام للعمل والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال في بيان مشترك: "إلى جانب العمال في فرنسا وأوروبا، تأثر عمال السكك الحديدية بشدة بالتضخم حاد الارتفاع. لا بد أن نتحرك للحصول على زيادة في الأجور".

وينضم عمال السكك الحديدية بذلك إلى عدد متنامٍ من العاملين في قطاعات مختلفة من النفط والمطارات والنقل الجوي إلى سائقي الشاحنات الذين طالبوا بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وينظمون إضرابات لدعم مطالبهم.

وتشكل الاضطرابات الاجتماعية ضغطاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته وسط أزمة سياسية، بعدما خسر هو وحزبه المنتمي إلى الوسط الأغلبية في البرلمان في انتخابات جرت يوم الأحد. واستبعد معارضوه حتى الآن أي تشكيل لتحالف أو اتفاق مع حزبه.

وينظم عمال في مصافي نفطية تابعة لشركة توتال إنرجيز إضراباً اليوم الجمعة. وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات للتأكد من أن شبكتها من محطات البنزين وعملاءها يحصلون على القدر الكافي من الإمدادات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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