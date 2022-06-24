تستعد القوات البرية التركية لإدخال 6 من مُسيرات "بيرقدار TB2 Bayraktar) "TB2)، المسلحة ضمن أملاكها في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في تغريدة الجمعة، إلى انتهاء إجراءات الفحص والقبول لـ6 مسيرات "بيرقدار TB2" جرى شراؤها لتلبية احتياجات قيادة القوات البرية من أنشطة المراقبة والاستطلاع.

وأضافت: "من المخطط أن تدخل المُسيرات المذكورة ضمن ملاك قيادة القوات البرية في الأسبوع الأول من يوليو".

وأرفقت التغريدة بمشاهد لمسيرة "بيرقدار TB2" المصنّعة بإمكانات وقدرات محلية.

ومسيرات "بيرقدار TB2" من إنتاج شركة "بايكار" (Baykar) التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد إحدى مُصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

ووقعت الشركة التي بدأت تصدير أول مسيرة محلية عام 2012، عقوداً مع 21 دولة لبيع طائرات "بيرقدار TB2".

ويتواصل إنتاج "بيرقدار TB2" بشكل مكثف، حيث تعد المُسيرة التي جرى تصديرها إلى أكبر عدد من الدول.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار TB2" حالياً من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا ، وبولندا.