سياسة
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القوات البرية التركية تُدخل 6 مسيرات بيرقدار TB2 ضمن مخزونها مطلع يوليو
أعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر الجمعة، عن استعدادها لإدخال 6 مسيرات من نوع"بيرقدار TB2" المسلحة، ضمن مخزونها لتلبية احتياجات قيادة القوات البرية من مراقبة واستطلاع، مطلع يوليو/تموز المقبل.
القوات البرية التركية تُدخل 6 مسيرات بيرقدار TB2 ضمن مخزونها مطلع يوليو
مسيرات "بيرقدار TB2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984 / AA
24 يونيو 2022

تستعد القوات البرية التركية لإدخال 6 من مُسيرات "بيرقدار TB2 Bayraktar) "TB2)، المسلحة ضمن أملاكها في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في تغريدة الجمعة، إلى انتهاء إجراءات الفحص والقبول لـ6 مسيرات "بيرقدار TB2" جرى شراؤها لتلبية احتياجات قيادة القوات البرية من أنشطة المراقبة والاستطلاع.

وأضافت: "من المخطط أن تدخل المُسيرات المذكورة ضمن ملاك قيادة القوات البرية في الأسبوع الأول من يوليو".

وأرفقت التغريدة بمشاهد لمسيرة "بيرقدار TB2" المصنّعة بإمكانات وقدرات محلية.

ومسيرات "بيرقدار TB2" من إنتاج شركة "بايكار" (Baykar) التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد إحدى مُصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

ووقعت الشركة التي بدأت تصدير أول مسيرة محلية عام 2012، عقوداً مع 21 دولة لبيع طائرات "بيرقدار TB2".

ويتواصل إنتاج "بيرقدار TB2" بشكل مكثف، حيث تعد المُسيرة التي جرى تصديرها إلى أكبر عدد من الدول.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار TB2" حالياً من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا ، وبولندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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