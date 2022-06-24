سياسة
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أردوغان يعلن السيطرة على حرائق غابات في موغلا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على حرائق غابات في عدة مناطق بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، كما أكد عدم وجود خسائر في الأرواح أو فقدان مواطنين جراء الحرائق المستمرة في مرمريس.
أردوغان يعلن السيطرة على حرائق غابات في موغلا
أردوغان يقول إن الفرق سيطرت على حرائق غابات في أقضية دالامان وفتحية وكويجيغيز وسيدي كمر / AA
24 يونيو 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة فرق الإطفاء على حرائق غابات في عدة مناطق بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة من مركز تنسيق الكوارث في قضاء مرمريس التابع لموغلا.

وقال أردوغان إن الفرق سيطرت على حرائق غابات في أقضية دالامان، وفتحية، وكويجيغيز وسيدي كمر.

وأشار إلى عدم وجود خسائر في الأرواح أو فقدان مواطنين جراء الحرائق المستمرة في مرمريس.

والخميس، أعلن وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، إجلاء 103 أسر و724 فرداً من المنازل وأماكن العمل القريبة من الحريق في مرمريس لكيلا يتضرروا.

وتتواصل أعمال الإخماد منذ 21 يونيو/حزيران الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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