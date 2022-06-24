سياسة
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روسيا تحذر من صراع مسلح مع الناتو وتعلن محاصرة ألفي جندي شرقي أوكرانيا
حذرت روسيا من الدخول في صراع مسلح مع حلف شمال الأطلسي الناتو، على خلفية ما قالت إنه ابتزاز نووي من دوله الأعضاء ضد موسكو، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، محاصرة قواتها لنحو ألفي جندي أوكراني في منطقة لوغانسك جنوب شرقي أوكرانيا.
روسيا تحذر من صراع مسلح مع الناتو وتعلن محاصرة ألفي جندي شرقي أوكرانيا
روسيا تحذر من صراع مسلح مع الناتو وتعلن محاصرة ألفي جندي شرقي أوكرانيا / AP
24 يونيو 2022

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" على شفا "صراع مسلح" مع بلادها، على خلفية ما سمته "الابتزاز النووي" الذي تمارسه دوله الأعضاء ضد موسكو.

وقالت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن "عقيدة روسيا النووية تستند فقط إلى مبدأ الردع"، متهمة دول الناتو بأنها أعلنت نفسها "تحالفاً نووياً وتطلق حملات وهجمات ضد موسكو"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

"على شفا نزاع مسلح"

وأضافت أن النهج الذي تسير عليه دول حلف الناتو في خضم الأزمة الأوكرانية يجعلها "على شفا نزاع مسلح" مع موسكو.

وتابعت: "لم تكن هناك تهديدات نووية ولم تسمع من طرف موسكو من قبل، ونهج روسيا يستند فقط إلى منطق الردع حتى في الظروف الحالية".

احتكار جيوسياسي

بالمقابل، نددت وزارة الخارجية الروسية بقرار قادة الاتحاد الأوروبي منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، وذلك في ذروة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة زاخاروفا في بيان إن هذا القرار "يؤكد أن احتكاراً جيوسياسياً لفضاء مجموعة الدول المستقلة (التي تضم العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق) يتواصل بقوة بهدف احتواء روسيا".

وأضافت أن هدف الاتحاد الأوروبي هو "أن يحدد مع مناطق مجاورة له علاقات تستند إلى مبدأ سيد وعبد".

وأكدت أن بروكسل تلجأ إلى "وسائل ابتزاز سياسي واقتصادي" وتمارس ضغوطاً على الدول المرشحة لتفرض "عقوبات غير مشروعة" على موسكو.

محاصرة ألفي جندي أوكراني في لوغانسك

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، محاصرة قواتها لنحو ألفي جندي أوكراني في منطقة لوغانسك جنوب شرقي البلاد.

وقال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي بموسكو، إن القوات الأوكرانية بما في ذلك جنود ومرتزقة "محاصرون بين مستوطنتي زولوتي وهيرسك".

وأضاف كوناشينكوف أن "41 جندياً استسلموا خلال اليوم الماضي"، بعد انقطاع اتصالاتهم مع القيادة العليا، بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "تستسلم" أيضاً في أجزاء أخرى من البلاد، مضيفاً أن قادة الجيش الأوكراني يجندون حالياً مواطنين "غير مدربين".

خسائر أوكرانية

وفي إشارة إلى تفاصيل الأهداف التي قصفتها القوات الروسية منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، قال كوناشينكوف إن الطائرات دمرت معدات عسكرية في 367 موقعاً، و5 مستودعات ذخيرة، وعدة وحدات مدفعية وقذائف هاون.

وأضاف أن القوات الروسية تمكنت من إصابة 213 طائرة، و132 طائرة هليكوبتر و1334 طائرة بدون طيار و350 نظام دفاع جوي و3 آلاف و769 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و659 مركبة قتالية حاملة لقاذفات صواريخ متعددة، وأكثر من 3 آلاف مدفعية ميدانية، ومدافع هاون، كما دمرت 3 آلاف و835 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.​​​​​​​

وأطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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