اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، طفلاً فلسطينياً بعد إصابته بالرصاص الحي، وسط الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مصدر طبي محلي، أن الجيش الإسرائيلي أصاب الطفل محمد عبد الله الساحر (14 عاماً) بالرصاص الحي في أطراف بلدة سلواد شرقي رام الله، وسط الضفة.

وأضاف المصدر وهو من إسعاف بلدة سلواد، فضل عدم ذكر اسمه، أن الجيش اعتقل الطفل، ولاحقاً تبين لهم أنه نقل عبر إسعاف إسرائيلي إلى مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وتابع المصدر، أنهم توجهوا إلى موقع إصابة الطفل لمحاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى فلسطيني، إلا أن وجود برج عسكري إسرائيلي قرب الموقع وانتشار الجيش أدى إلى تخوفهم من الاقتراب.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيباً فورياً حول سبب إطلاق النار على الطفل، حسب الوكالة.

والثلاثاء الماضي، أُصيب فلسطينيان بجروح، خلال حملة مداهمة واعتقال شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4600، بينهم 33 سيدة، و160 قاصراً، و680 معتقلاً إدارياً (دون تهمة) وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.