قالت مصادر مطلعة أمس الجمعة إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل لإجراء محادثات بشأن ارتفاع التضخم واحتمال فرض عقوبات أخرى على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

وقالت المصادر إن يلين ستلتقي كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين في إطار جولة بآسيا لحضور اجتماع المسؤولين الماليين من مجموعة العشرين.

لم يجرِ بعد الانتهاء من التفاصيل ولكن يلين قد تجري محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير المالية تشو كيونج هو لمناقشة موضوع كوريا الشمالية، ويشعر مسؤولو المخابرات على جانبَي المحيط الهادي بالقلق من أنها تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات.

وقالت وسائل إعلام رسمية الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر بتعزيز القدرات الدفاعية مع اختتام اجتماعه مع كبار المسؤولين العسكريين، مما أثار تكهنات في كوريا الجنوبية بأن بيونجيانج قد تضيف أسلحة نووية تكتيكية إلى ترسانتها.