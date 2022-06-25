سياسة
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طائرة أمريكية تحلق عبر مضيق تايوان وتدفع الصين إلى رفع التأهب.. ما القصة؟
قال الجيش الصيني إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب باضطراب الوضع الإقليمي وعرَّض السلام والاستقرار للخطر.
طائرة أمريكية تحلق عبر مضيق تايوان وتدفع الصين إلى رفع التأهب.. ما القصة؟
الجيش الصيني يقول إن طائرة أمريكية في مضيق تايوان عرضت السلام للخطر / Getty Images
25 يونيو 2022

قال الجيش الصيني السبت إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب في اضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة وإن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى.

ولم تردُد البحرية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

ويمثّل مضيق تايوان مصدراً للتوتر العسكري بشكل متكرر منذ أن هربت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان عام 1949 بعد أن خسرت حرباً أهلية مع الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.

وسبق أن قالت الصين إن لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان بينما تؤكد الولايات المتحدة وتايوان أن المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين هو ممر مائي دولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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