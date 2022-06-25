سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
أصيب فتى فلسطيني من بلدة سلواد برام الله برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله أمس الجمعة، وأعلنت جهات رسمية فلسطينية لاحقاً استشهاد الفتى متأثراً بإصابته.
الضفة الغربية.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي / AA
25 يونيو 2022

أعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) صباح السبت أن فتى فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته مساء الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وقال التلفزيون إن "الشاب محمد عبد الله الساحر (16 عاماً) من بلدة سلواد برام الله أُصيب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله واستشهد صباح اليوم السبت".

وأضاف أن الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي) أُبلغ "باستشهاده فجر اليوم السبت".

ومساء الجمعة قال مصدر طبي فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي أصاب الساحر "بالرصاص الحي في أطراف بلدة سلواد"، واعتقله ونقله عبر إسعاف إسرائيلي إلى مستشفى هداسا عين كارم (إسرائيلي) في مدينة القدس.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيباً فورياً يؤكد وفاة الساحر أو حول سبب إطلاق النار عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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