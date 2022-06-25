أعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) صباح السبت أن فتى فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته مساء الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وقال التلفزيون إن "الشاب محمد عبد الله الساحر (16 عاماً) من بلدة سلواد برام الله أُصيب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله واستشهد صباح اليوم السبت".

وأضاف أن الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي) أُبلغ "باستشهاده فجر اليوم السبت".

ومساء الجمعة قال مصدر طبي فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي أصاب الساحر "بالرصاص الحي في أطراف بلدة سلواد"، واعتقله ونقله عبر إسعاف إسرائيلي إلى مستشفى هداسا عين كارم (إسرائيلي) في مدينة القدس.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيباً فورياً يؤكد وفاة الساحر أو حول سبب إطلاق النار عليه.