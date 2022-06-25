قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن 33 دولة سجلت 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى الآن بزيادة 270 حالة عن مايو/أيار.

وقالت المنظمة إن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانياً، في حين سُجّل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار. وسُجّل تفشي المرض لأول مرة في أبريل/نيسان في بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات الدول الأخرى.

وأعلن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (ECDC) في أبريل/نيسان اكتشاف 166 حالة التهاب الكبد الغامض في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقال المركز الأوروبي في تقريره الخميس إن حالات عديدة شوهدت في الأطفال الأصحاء من التهاب الكبد الغامض من دون معرفة السبب.