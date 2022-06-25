أعلن المهندس سلجوق بيرقدار المدير التقني لشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية نجاح اختبارات جديدة للنموذج الحديث من طائرة "بيرقدار أقينجي" المسيرة الهجومية "Bayraktar AKINCI TİHA" المطورة بإمكانات محلية.

ويجري تطوير النموذج B من "بيرقدار أقينجي" في إطار مشروع أقينجي الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وأشار بيرقدار في تغريدة إلى أن النموذج الحديث للطائرة المسيرة استكمل بنجاح اختبارات الحمولة الثقيلة على ارتفاع عالٍ وإطلاق النار باستخدام طقم توجيه من طراز تيبير-82.

ومن المنتظر أن يكون النموذج B من "بيرقدار أقينجي" الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته، حسب مسؤولي الشركة.

ومطلع مارس/آذار الماضي أعلنت "بايكار" نجاح أول تحليق للنموذج المذكور الذي تبلغ قوته 1500 حصان من مركز التدريب والاختبار المخصص للمشروع في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.