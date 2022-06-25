سرق متسللون 100 مليون دولار من العملات المشفرة من تطبيق "هوريزون بريدج"، في أحدث سرقة كبرى في العالم الرقمي.

ولا تزال تفاصيل الهجوم غير معروفة، لكن منصة الأصول الرقمية "هارموني" المطورة للتطبيق قالت إنها اكتشفت السرقة صباح الأربعاء، وحددت فرداً تعتقد أنه الجاني.

وقالت المنصة الناشئة في تغريدة بوقت متأخر من الأربعاء: "لقد بدأنا العمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين لتحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة".

وأضافت: "نعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدد من شركات الأمن السيبراني للتحقيق في الهجوم".

ويلعب هذا التطبيق دوراً مهماً بتقنية سلسلة الكتل أو ما يعرف بـ"البلوك تشين"، إذ يقدم للمستخدمين طريقة لنقل أصولهم.

وقالت هارموني إن السرقة لم تؤثر على تقنية "البلوك تشين".

ووفقاً لجيس سيمينغتون رئيس الأبحاث في شركة Elliptic فإن تطبيق هوريزون بريدج "يحافظ على مخازن كبيرة من السيولة"، مما يجعله "هدفاً مغرياً للمتسللين".

ولم تكشف منصة هارموني كيفية سرقة الأموال بالضبط. ومع ذلك أثار أحد المستثمرين مخاوف بشأن أمن التطبيق منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويتوقف أمان تطبيق هوريزون على محفظة "multisig" التي تتطلب توقيعين فقط لبدء المعاملات.

ويتكهن بعض الباحثين بأن الخرق كان نتيجة "اختراق المفتاح الخاص"، إذ حصل المتسللون على كلمة المرور أو كلمات المرور المطلوبة للوصول إلى محفظة تشفير.

وفي سياق منفصل ارتفع سعر بتكوين 2% إلى 20978 دولاراً الأحد الماضي بعد فشلها في التحرك بسرعة صعوداً أو هبوطاً عن مستوى 20 ألف دولار.

كما ارتفعت عملة إيثر 10.42% إلى 1100.07 دولار، مضيفة 103.79 دولار إلى إغلاقها السابق.