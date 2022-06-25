سياسة
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شاهد | احتجاجات بعدة ولايات أمريكية رفضاً لإلغاء حق الإجهاض
ندد ناشطون وفاعلون حقوقيون وسياسيون بقرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض. وشهدت مدن أمريكية احتجاجات واسعة تطالب بإلغاء القرار باعتباره تدخلاً في جسد المرأة وحقوقها.
شاهد | احتجاجات بعدة ولايات أمريكية رفضاً لإلغاء حق الإجهاض
احتجاجات في ولايات أمريكية رفضاً لإلغاء حق الإجهاض / AFP
25 يونيو 2022

شهدت ولايات ومدن أمريكية عدّة أمس الجمعة مظاهرات احتجاجية على قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال حكم تاريخي صدر في عام 1973 واعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية ألغت قرار (رو ضد وايد) لعام 1973 الذي يضمن دستورياً حق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى فيليب بيرتون الفيدرالي في سان فرانسيسكو للاحتجاج على إلغاء القرار، فيما احتشد آلاف آخرون في “سكوير بارك” في نيويورك للاحتجاج على القرار.

كما شهدت شوارع العاصمة واشنطن احتجاجات مماثلة، إذ وصف المحتجون القرار بأنه “تدخل في جسد المرأة وحقوقها” وطالبوا بإلغائه.

ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض يعيد الحكم إلى الولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره. ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعاً أو ترجيحاً.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم (رو ضد وايد) وتمكَّن بالفعل من تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت أربع سنوات مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر. وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".

فيما قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بعد الحكم إن الوزارة ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.

وقال جارلاند في بيان: "هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوي الموارد المالية المحدودة".

ومن جانبها قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والمنتمية إلى الحزب الديمقراطي في بيان: "هذا الحكم القاسي شائن ومؤلم. ثقوا تماماً بأن حقوق النساء وجميع الأمريكيين ستُطرح في الاقتراع بنوفمبر/تشرين الثاني (انتخابات التجديد النصفي للكونغرس)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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