أعلنت السلطات الأردنية أنها تمكنت من تحديد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة خاصة ودهمت منزله.

‏وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية للأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان أن فريق التحقيق الخاص بمقتل الفتاة داخل إحدى الجامعات الخاصة تمكّن من تحديد هوية الجاني الذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

وأوضح السرطاوي أنه جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، غير أنه لم يُعثر عليه هناك، فيما لا يزال البحث عنه جارياً، مشدداً على أن "فريق التحقيق يواصل البحث عن القاتل بعد أن حدد هويته ليُقبض عليه ويُسلّم إلى العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء".

وأهاب السرطاوي بالجميع التزام ما صدر عن الجهات القضائية منع النشر في القضية، مؤكداً أن المديرية ستنشر كل جديد، من دون أن يتعارض مع مجريات التحقيق أو يؤثر على سيره.

وقرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن القاضي إحسان السلامات الجمعة حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان.

وطلب السلامات من مدير عام هيئة الإعلام التعميم على كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.