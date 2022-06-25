سياسة
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بايدن يتحرك بتوجيهات مُدوّنة على "ورقة الغش".. ماذا فيها ومن يكتبها له؟
أثارت ورقة في يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صوّرها صحفيون، حالة من الدهشة والسخرية في الولايات المتحدة. إذ تضمنت توجيهات محددة لتحركاته في أثناء اجتماع المديرين التنفيذيين في صناعة الرياح.
بايدن يتحرك بتوجيهات مُدوّنة على "ورقة الغش".. ماذا فيها ومن يكتبها له؟
جو بايدن يثير جدلاً وسخرية من ورقة توجيهات له حملها معه في مؤتمر للمناخ
25 يونيو 2022

التقط مصورون صحفيون صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عاماً وهو يمسك ورقة مكتوب عليها في الخلف توجيهات محددة لتحركاته في أثناء اجتماع المديرين التنفيذيين في صناعة الرياح.

وتطلب الوثيقة التي تحمل عنوان "تسلسل أحداث مؤتمر طاقة الرياح"، من بايدن "الدخول إلى غرفة روزفلت وإلقاء التحية على المشاركين"، ثم تحدد له ما سيفعل في سياق الاجتماع مثل "أنت تشغل مقعدك"، وتتضمن ملاحظة "يصل الصحفيون" متبوعة بعبارة "أنت تعطي تعليقات موجزة (دقيقتين)".

ثم تقول عبارة "مغادرة الصحافة" متبوعة "بطرح سؤال على ليز شولر، رئيس AFL-CIO"، بعد ذلك تقول: "أنت تشكر المشاركين" و: "أنت تغادر".

وأثارت الورقة حالة من الدهشة والسخرية في الولايات المتحدة، إذ علّق مقدم برامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية متسائلاً: "أنت ستخرج؟!، أهذا رئيس الولايات المتحدة؟ تخيلوا لو أنهم وجدوا مثل هذه البطاقة مع ترمب؟ لكانت انفجرت الدعوات لتنحيته. يبدو الأمر الآن كما لو أن الدولة تديرها مربية في روضة أطفال. وهذا لا يأبه به أحد!".

فيما قال الصحفي الأمريكي بيني جونسون: "في المرة القادمة التي يحاول فيها شخص ما إخبارك أن جو بايدن ليس مريضاً في دار رعاية المسنين محاصر في البيت الأبيض، أظهر لهم هذا".

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الرئيس الأمريكي جدلاً من هذا النوع، إذ يشكك البعض في حالته الصحية، خصوصاً مع سنه الكبيرة.

وفي وقت سابق من مارس/آذار شوهد بايدن وهو يحمل ورقةتحتوي على نقاط للحديث تتعلق بتعليقاته على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشارك الجمهوريون والمحافظون على نطاق واسع صور "ورقة الغش" في اجتماع الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شككوا في كثير من الأحيان في اللياقة العقلية لبايدن وسخروا من استخدامه أوراقاً كهذه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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