سياسة
2 دقيقة قراءة
في أول زيارة منذ 7 سنوات.. الرئيس المصري يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية بالقاهرة. ومن المنتظر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
في أول زيارة منذ 7 سنوات.. الرئيس المصري يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية
الرئيس المصري يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية / AFP
25 يونيو 2022

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة خلال زيارته الأولى لمصر منذ عام 2015.

ونقل التلفزيون الحكومي ووسائل إعلام بمصر بثاً لمراسم استقبال السيسي لأمير قطر وسط تبادل التحية.

ومن المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين لـ"تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان للرئاسة الجمعة.

والجمعة وصل أمير قطر مطار القاهرة الدولي في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله السيسي.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر وإعلان صفقات استثمارية بين القاهرة والرياض بـ7.7 مليار دولار.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية خلافاً اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة تبذل تلك الدول وقطر جهوداً لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى مصر في 2015، لكنه التقى السيسي مرة أخرى في 28 أغسطس/آب 2021 على هامش مشاركتهما بقمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة 2017.

وفي 23 يونيو/حزيران 2021 قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيراً فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً أيضاً لدى القاهرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us