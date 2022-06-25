استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة خلال زيارته الأولى لمصر منذ عام 2015.

ونقل التلفزيون الحكومي ووسائل إعلام بمصر بثاً لمراسم استقبال السيسي لأمير قطر وسط تبادل التحية.

ومن المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين لـ"تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان للرئاسة الجمعة.

والجمعة وصل أمير قطر مطار القاهرة الدولي في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله السيسي.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر وإعلان صفقات استثمارية بين القاهرة والرياض بـ7.7 مليار دولار.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية خلافاً اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة تبذل تلك الدول وقطر جهوداً لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى مصر في 2015، لكنه التقى السيسي مرة أخرى في 28 أغسطس/آب 2021 على هامش مشاركتهما بقمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة 2017.

وفي 23 يونيو/حزيران 2021 قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيراً فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً أيضاً لدى القاهرة.