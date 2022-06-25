سياسة
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الاستخبارات التركية تلقي القبض على جاسوس يوناني بعملية نوعية
تمكّن جهاز الاستخبارات التركية من إلقاء القبض على جاسوس يوناني كان يجمع معلومات عن رجال أعمال وسوريين في تركيا، وذلك في عملية نوعية كشف عنها اليوم السبت.
الاستخبارات التركية تلقي القبض على جاسوس يوناني بعملية نوعية
صورة / AA
25 يونيو 2022

ألقت فرق جهاز الاستخبارات التركية القبض على اليوناني "محمد أمار أمبارا" لتنفيذه أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية كشفت أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها "أمبارا" كجاسوس لها في تركيا.

وأوضحت أن الجاسوس اليوناني كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن تلقي القبض عليه.

وأضافت أن الجاسوس جمع معلومات عن القوات المسلحة التركية على الحدود، ونقلها إلى الاستخبارات اليونانية.

وبينت أنه جمع أيضاً معلومات عن السوريين في تركيا وعن رجال أعمال مستقرين في اليونان وداعمين لتنظيم "غولن" الإرهابي، بتكليف من الاستخبارات اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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