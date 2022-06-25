بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، القضايا المتعلقة بطلب انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس أردوغان جدد خلال الاتصال تأكيده ضرورة أن تتخذ السويد خطوات بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية بالنسبة إلى تركيا، مثل مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه يجب على السويد إجراء تغيير ملموس في موقفها ضد تنظيم PKK/PYD/YPG الإرهابي.

وذكر أن تركيا لم تلمس من السويد أي انفتاح من شأنه أن يبدد مخاوف تركيا في هذا الصدد.

وأكّد أن تركيا تتطلع إلى رفع ستوكهولم حظر بيع الأسلحة لأنقرة والقيود القانونية والفعلية على قطاع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن تلبية طلبات التسليم والترحيل.

وشدّد على أن بلاده ترغب برؤية تعهدات ملزمة بشأن جميع هذه القضايا عبر إجراءات ملموسة وواضحة.

فيما بحث أردوغان في اتصال منفصل مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، القضايا المتعلقة بطلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وأكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر والقيود المشابهة المفروضة على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية، وعدم اللجوء إلى هذه الوسائل مرة أخرى في المستقبل.

وسبق أن أكد أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين مخاوف أنقرة الأمنية.