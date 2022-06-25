سيطر الجيش الروسي على مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد معارك شرسة مع الجيش الأوكراني منذ أسابيع عدة، وفق ما أعلن رئيس بلديتها اولكسندر ستريوك، السبت.

وقال رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني عصراً "الروس يحتلون كامل المدينة".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الخميس انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.

وأوضح ستريوك أن المدنيين بدؤوا يخرجون من مصنع أزوت الذي لجأ إليه المئات في الأيام الأخيرة لتجنب القصف.

وأضاف: "عاش هؤلاء نحو ثلاثة أشهر في الملاجئ والطبقات السفلى.. إنه أمر صعب عاطفياً ونفسياً"، مؤكداً "أنهم يحتاجون الآن إلى مساعدة طبية ونفسية".

وأفاد ممثل للانفصاليين الموالين لموسكو هو أندري ماروتشكو بعد الظهر أن القوات الروسية "سيطرت في شكل كامل على المنطقة الصناعية لمصنع أزوت" في سيفيرودونيتسك.

من جهته، قال متحدث انفصالي آخر هو إيفان فيليبوننكو إنه جرى "إجلاء" نحو 800 مدني كانوا لجؤوا إلى هذا المصنع خلال أسابيع المواجهات، من دون أن يحدد الوجهة التي سلكوها.

من جهته، قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن أوكرانيا تعيد تجميع قواتها من مدينة سيفيرودونيتسك المدمرة قبل حشدهم في مناطق مرتفعة في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لكسب أفضلية تكتيكية على روسيا.

وفي مقابلة في كييف، قال كيريلو بودانوف لرويترز إن القوات الأوكرانية ستواصل الدفاع عن تلك الجبهة من ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا حيث لم يعد من الممكن الحفاظ على خط‭‭‭ ‬‬‬المواجهة عند سيفيرودونيتسك.

وتأتي سيطرة الجيش الروسي على سيفيرودونيتسك بعد أسابيع من المعارك في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وأفاد الانفصاليون أن قوات موسكو باتت تسيطر في شكل شبه تام على هذه المنطقة التي تعتبر سيفيرودونيتسك جزءاً منها، لافتين إلى أن "معارك شوارع" مستمرة في مدينة ليسيتشانسك المجاورة.