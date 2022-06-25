سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تسيطر على مدينة استراتيجية بأوكرانيا ومسؤول يبرر ذلك بـ"خطة تكتيكية"
أعلن الجيش الروسي سيطرته على كامل مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، فيما قال مسؤول أوكراني إن بلاده تعيد تجميع قواتها قبل حشدهم في مناطق مرتفعة في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لكسب أفضلية تكتيكية على روسيا.
روسيا تسيطر على مدينة استراتيجية بأوكرانيا ومسؤول يبرر ذلك بـ"خطة تكتيكية"
روسيا تسيطر على مدينة استراتيجية بأوكرانيا ومسؤول يبرر ذلك بـ"خطة تكتيكية"  / AFP
25 يونيو 2022

سيطر الجيش الروسي على مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد معارك شرسة مع الجيش الأوكراني منذ أسابيع عدة، وفق ما أعلن رئيس بلديتها اولكسندر ستريوك، السبت.

وقال رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني عصراً "الروس يحتلون كامل المدينة".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الخميس انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.

وأوضح ستريوك أن المدنيين بدؤوا يخرجون من مصنع أزوت الذي لجأ إليه المئات في الأيام الأخيرة لتجنب القصف.

وأضاف: "عاش هؤلاء نحو ثلاثة أشهر في الملاجئ والطبقات السفلى.. إنه أمر صعب عاطفياً ونفسياً"، مؤكداً "أنهم يحتاجون الآن إلى مساعدة طبية ونفسية".

وأفاد ممثل للانفصاليين الموالين لموسكو هو أندري ماروتشكو بعد الظهر أن القوات الروسية "سيطرت في شكل كامل على المنطقة الصناعية لمصنع أزوت" في سيفيرودونيتسك.

من جهته، قال متحدث انفصالي آخر هو إيفان فيليبوننكو إنه جرى "إجلاء" نحو 800 مدني كانوا لجؤوا إلى هذا المصنع خلال أسابيع المواجهات، من دون أن يحدد الوجهة التي سلكوها.

من جهته، قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن أوكرانيا تعيد تجميع قواتها من مدينة سيفيرودونيتسك المدمرة قبل حشدهم في مناطق مرتفعة في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لكسب أفضلية تكتيكية على روسيا.

وفي مقابلة في كييف، قال كيريلو بودانوف لرويترز إن القوات الأوكرانية ستواصل الدفاع عن تلك الجبهة من ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا حيث لم يعد من الممكن الحفاظ على خط‭‭‭ ‬‬‬المواجهة عند سيفيرودونيتسك.

وتأتي سيطرة الجيش الروسي على سيفيرودونيتسك بعد أسابيع من المعارك في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وأفاد الانفصاليون أن قوات موسكو باتت تسيطر في شكل شبه تام على هذه المنطقة التي تعتبر سيفيرودونيتسك جزءاً منها، لافتين إلى أن "معارك شوارع" مستمرة في مدينة ليسيتشانسك المجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us