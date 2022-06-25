سياسة
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الجزائر.. استعدادات لانطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران
تتجهز مدينة وهران الجزائرية لاستقبال، الدورة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بدءاً من غد السبت. وألعاب البحر الأبيض المتوسط، حدث رياضي يقام كل أربعة أعوام، للدول المطلة على البحر المتوسط. وأقيمت أول دوراته في مدينة الأسكندرية عام 1951.
الجزائر.. استعدادات لانطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران
تضم ألعاب البحر الأبيض المتوسط أكثر من 4 آلاف رياضي من 26 دولة، / مواقع التواصل
25 يونيو 2022

تتجهز مدينة وهران الجزائرية لاستقبال، الدورة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بدءاً من غد السبت.

وتضم ألعاب البحر الأبيض المتوسط أكثر من 4 آلاف رياضي من 26 دولة، وتستمر حتى الخامس من يوليو/تموز.

وستقام المنافسات في 24 مسابقة رياضية.

وألعاب البحر الأبيض المتوسط، حدث رياضي يقام كل أربعة أعوام، للدول المطلة على البحر المتوسط. وأقيمت أولى دوراته في مدينة الأسكندرية عام 1951.

من جانبها أعلنت لجنة التنظيم في وقت سابق نفاد جميع تذاكر حفل الافتتاح بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر منصة رقمية وُضعت خصيصاً لهذا الغرض.

وطرح المنظمون 32 ألف تذكرة للبيع بسعر يصل إلى نحو دولار للتذكرة الواحدة.

وقررت اللجنة طرح تذاكر إلكترونية مجانية لتمكين الجماهير من متابعة المنافسات الرياضية، على أن يكون حضور حفل الاختتام بمقابل مادي، يرجح أن يكون في مستوى سعر تذكرة الافتتاح ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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