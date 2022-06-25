تتجهز مدينة وهران الجزائرية لاستقبال، الدورة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بدءاً من غد السبت.

وتضم ألعاب البحر الأبيض المتوسط أكثر من 4 آلاف رياضي من 26 دولة، وتستمر حتى الخامس من يوليو/تموز.

وستقام المنافسات في 24 مسابقة رياضية.

وألعاب البحر الأبيض المتوسط، حدث رياضي يقام كل أربعة أعوام، للدول المطلة على البحر المتوسط. وأقيمت أولى دوراته في مدينة الأسكندرية عام 1951.

من جانبها أعلنت لجنة التنظيم في وقت سابق نفاد جميع تذاكر حفل الافتتاح بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر منصة رقمية وُضعت خصيصاً لهذا الغرض.

وطرح المنظمون 32 ألف تذكرة للبيع بسعر يصل إلى نحو دولار للتذكرة الواحدة.

وقررت اللجنة طرح تذاكر إلكترونية مجانية لتمكين الجماهير من متابعة المنافسات الرياضية، على أن يكون حضور حفل الاختتام بمقابل مادي، يرجح أن يكون في مستوى سعر تذكرة الافتتاح ذاته.