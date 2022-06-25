سياسة
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جدل حول ترشيح الصحفية فردا أتامان لرئاسة مكافحة التمييز في ألمانيا
أثار ترشيح فيردا أتامان لمنصب رئيسة مكتب مكافحة التمييز في ألمانيا، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية واختلفت الآراء ما بين مؤيد لترشيحها ورافض له.
جدل حول ترشيح الصحفية فردا أتامان لرئاسة مكافحة التمييز في ألمانيا
غضب من مرشحة مكافحة التمييز بألمانيا / Others
25 يونيو 2022

أثار ترشيح الائتلاف الحاكم في ألمانيا الصحفية فردا أتامان لتولي منصب رئيس لوكالة مكافحة التمييز الألمانية (ADS) جدلاً حاداً بسبب عدة أمور من بينها نص كتبته قبل عامين للدفاع عن استخدام مصطلح "يسخر" من الألمان البيض. وقد جرى تأجيل بالفعل ترشيحها إلى مطلع يوليو/تموز بطلب من الحزب الديمقراطي الحر.

البطاطا الألمانية والتمييز

وكانت أتامان وفق ما نقلت "DW" كتبت في يناير/كانون الثاني 2020، عموداً لمجلة (دير شبيغل) الألمانية، تناقش فيه حقيقة أنه في حين تزخر اللغة الألمانية بمصطلحات للأشخاص الذين هاجر آباؤهم أو أجدادهم إلى ألمانيا، فإن مصطلح "الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة" هو المصطلح المفضل والصحيح تقريباً من الناحية السياسية في ألمانيا اليوم، ويبدو أنه لا يوجد اسم متفق عليه بشكل عام لمن هم من أصل ألماني فقط.

وقالت إن مصطلح "كارتوفل" (اسم البطاطس باللغة الألمانية) الذي تستخدمه أحياناً مجتمعات المهاجرين لوصف الألمان البيض ليس تمييزاً. وكتبت: "إنها خضروات تحظى بشعبية كبيرة عالمياً"، قائلة إن المصطلح "غير ضار" و"لطيف" ولا يمكن مقارنته بتسميات أطلقت على جماعات ليس لها هيمنة، وغرقت لعقود أو قرون في الكراهية والاضطهاد.

ووصفت أتامان اختلال التوازن في مجتمع لا يزال الكثير من الأشخاص المولودين فيه يُصنفون على أنهم مثلاً "ألمان أتراك"، وقالت إن الألمان البيض غالباً ما ينتابهم شعور بالخوف من أن يطلق عليهم هذا الاسم.

منحازة ضد المسلمين

وأطلق عمودها العنان لسيل من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت سلسلة من المقالات تنتقد اختيارها على وسائل الإعلام الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصف الكاتب الألماني الإسرائيلي أحمد منصور ترشيحها بأنه "موعد لثقافة الإلغاء وانقسام المجتمع"، حسب ما نقلته صحيفة (تاغس شبيغل) اليومية.

وفي صحيفة (برلينر تسايتونغ)، اتهم مسعود رضا، الخبير في السياسة التعليمية لمسجد ابن رشد- غوته الليبرالي في برلين، أتامان بسرد الحكايات بدلاً من التركيز على أمثلة أكثر جدوى من العنصرية اليومية و"الخلط دائماً بين المهاجرين والمسلمين "ولا سيما من تركيا أو العالم العربي.

كما أثار ترشيح أتامان أيضاً غضب المشرعين المحافظين من الاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU)، أو ما يعرف أيضاً بالحزب البافاري، وهو الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي (CDU)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

ومن جهتها، قالت أندريا ليندهولز، نائبة في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، إن "السيدة أتامان جذبت الانتباه حتى الآن بشكل أساسي من خلال الاستفزازات الخرقاء والأيديولوجية اليسارية المتشددة"، متهمة الصحفية "بإهانة مجتمع الأغلبية أو التلاعب بالفئات الاجتماعية ضد بعضها البعض".

وعلى الرغم من أن ترشيح أتامان جاء من الائتلاف الحاكم للاشتراكيين الديمقراطيين الاشتراكيين (SPD)، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر (FDP) ، إلا أن هذا الاختيار لم يؤيد في الأحزاب الحاكمة بالإجماع. فقد وجه بعض السياسيين في الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، بشكل خاص، انتقادات شديدة لأتامان، حيث قالت عضو الحزب ليندا توتبرغ إن الرئيسة المعينة لوكالة مكافحة التمييز قد "تجاوزت الحدود"، كما اتهمتها "بحذف حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتنقيتها" لتجنب الانتقادات.

ومنذ ترشيحها، حذفت فردا أتامان العديد من تغريداتها، حيث كانت قد أشارت في إحداها إلى التحيز الملحوظ في النظام الصحي الألماني. وقد كتبت خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا في مارس/آذار 2020: "لدي شكوك حول الفئات الاجتماعية التي ستحصل على معاملة تفضيلية في المستشفيات عندما يكون هناك نقص".

الجدير بالذكر، أنه قد جرى إنشاء وكالة مكافحة التمييز الألمانية (ADS) في عام 2006 كمكتب مستقل داخل الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة، ويقدم المكتب المشورة لأولئك الذين عانوا من التمييز أو شهدوه، ويقوم بإجراء البحوث، ويرفع التقارير إلى البرلمان الألماني البوندستاغ. ولكن دون التصرف نيابة عن أولئك الذين يتعرضون للتمييز بأي معنى قانوني، كما تفعل مكاتب مماثلة في دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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