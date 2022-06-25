سياسة
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نائب أردوغان يكشف حجم الاستثمارات التركية بالخارج.. كم بلغت؟
كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، السبت، حجم الاستثمارات التي صارت تملكها الشركات التركية في الخارج مع نهاية عام 2021، مشيراً خلال تجوله في أحد مصانع الصلب التركية بمدنية وهران الجزائرية إلى أن حصة دول شمال إفريقيا من إجمالي الاستثمارات بلغت 4.1%.
نائب أردوغان يكشف حجم الاستثمارات التركية بالخارج.. كم بلغت؟
من داخل مصنع تركي بالجزائر.. نائب أردوغان يكشف حجم استثمارات بلاده بالخارج / AA
25 يونيو 2022

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، السبت، إن حجم استثمارات شركات بلاده في الخارج وصلت إلى 46.5 مليار دولار مع نهاية 2021.

وألقى أوقطاي كلمة خلال تجوله في أحد مصانع الصلب التركية بمدنية وهران الجزائرية، في إطار مشاركته بافتتاح دورة الألعاب المتوسطية التي تستضيفها وهران حتى 6 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 26 بلداً.

وشدد على أن العلاقات التركية الجزائرية تحمل أهمية كبيرة لسلام واستقرار المنطقة، مبيناً أن علاقات البلدين تواصل الارتقاء عبر جهود الرئيسين رجب طيب أردوغان، وعبد المجيد تبون.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركات التركية في الخارج وصل إلى 46.5 مليار دولار، وأن دول شمال إفريقيا تستحوذ على 4.1% من إجمالي هذه الاستثمارات.

وأكد أن الاستثمارات التركية في الجزائر وصلت إلى 5 مليارات دولار، معرباً عن رغبة أنقرة في توقيع اتفاقية تجارة حرة أو اتفاقية تجارة تفضيلية مع الجزائر.

وبيّن أوقطاي أن أكثر من 1400 شركة تركية تنشط في الجزائر، وتوفر وظائف لما يفوق 30 ألف مواطن جزائري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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