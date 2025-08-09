وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه فلسطينيين في أثناء عملهم في أراضيهم بمنطقة الصفحة في قرية فرخة جنوبي سلفيت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قطعوا أشجار زيتون معمرة في المنطقة، فيما احتجز جيش الاحتلال 10 فلسطينيين عقب الاعتداء.

وفي قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا، أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو لـ”وفا” بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا مواشيهم بين مساكن الفلسطينيين، ما أدى إلى تخريب ممتلكاتهم، في إطار هجمات متصاعدة تهدف لتهجير الأهالي قسرا ضمن خطط التوسع الاستيطاني في المناطق المصنفة (ج).

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تركي الشواهين من بلدة يطا، والشاب أمير محمود حسن اشنيور من بلدة الظاهرية، بعد مداهمة منزليهما. كما داهمت بلدتي دورا ومخيم العروب، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة، وفتشت مركبات الفلسطينيين، واحتجزت عدداً من الشبان قبل الإفراج عنهم.