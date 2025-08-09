وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه فلسطينيين في أثناء عملهم في أراضيهم بمنطقة الصفحة في قرية فرخة جنوبي سلفيت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قطعوا أشجار زيتون معمرة في المنطقة، فيما احتجز جيش الاحتلال 10 فلسطينيين عقب الاعتداء.
وفي قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا، أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو لـ”وفا” بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا مواشيهم بين مساكن الفلسطينيين، ما أدى إلى تخريب ممتلكاتهم، في إطار هجمات متصاعدة تهدف لتهجير الأهالي قسرا ضمن خطط التوسع الاستيطاني في المناطق المصنفة (ج).
وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تركي الشواهين من بلدة يطا، والشاب أمير محمود حسن اشنيور من بلدة الظاهرية، بعد مداهمة منزليهما. كما داهمت بلدتي دورا ومخيم العروب، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة، وفتشت مركبات الفلسطينيين، واحتجزت عدداً من الشبان قبل الإفراج عنهم.
ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وترحيل قسري لتجمّعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.
وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و369 شهيداً و152 ألفاً و850 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.