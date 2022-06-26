سياسة
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ارتفاع عدد قتلى محاولة العبور لمليلية إلى 23 وإسبانيا تلوم "مهربي البشر"
ارتفعت حصيلة قتلى المهاجرين غير النظاميين في أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية (الخاضعة لإدارة إسبانيا) إلى 23، فيما تمكن 130 على الأقل من دخول المدينة.
ارتفاع عدد قتلى محاولة العبور لمليلية إلى 23 وإسبانيا تلوم "مهربي البشر"
أعلنت سلطات مليلية أن 130 مهاجراً على الأقل تمكنوا من دخول المدينة أثناء الاقتحام / AP
26 يونيو 2022

ارتفعت حصيلة قتلى المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية (الخاضعة لإدارة إسبانيا) إلى 23.

وعقب محاولة الاقتحام أفادت الرباط بمصرع 18 مهاجراً ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإصابة عشرات آخرين، وفي صفوف أفراد الأمن المغربي.

وأعلنت سلطات مليلية أن 130 مهاجراً على الأقل تمكنوا من دخول المدينة أثناء الاقتحام.

من جانه ألقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث السبت باللوم على "مافيا" مهربي البشر في الحادث.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في مدريد: "لقد كان اعتداء على سلامة أراضي بلادنا".

وبجانب مليلية تخضع مدينة سبتة (شمالي المغرب)، فضلاً عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى بالبحر المتوسط لإدارة إسبانيا، فيما يعتبرها المغرب "ثغوراً محتلة".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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