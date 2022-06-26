ارتفعت حصيلة قتلى المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية (الخاضعة لإدارة إسبانيا) إلى 23.

وعقب محاولة الاقتحام أفادت الرباط بمصرع 18 مهاجراً ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإصابة عشرات آخرين، وفي صفوف أفراد الأمن المغربي.

وأعلنت سلطات مليلية أن 130 مهاجراً على الأقل تمكنوا من دخول المدينة أثناء الاقتحام.

من جانه ألقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث السبت باللوم على "مافيا" مهربي البشر في الحادث.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في مدريد: "لقد كان اعتداء على سلامة أراضي بلادنا".

وبجانب مليلية تخضع مدينة سبتة (شمالي المغرب)، فضلاً عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى بالبحر المتوسط لإدارة إسبانيا، فيما يعتبرها المغرب "ثغوراً محتلة".​​​​​​​