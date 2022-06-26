سياسة
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لتعزيز التحالف ضد روسيا.. بايدن يصل إلى أوروبا لحضور قمتي "الناتو" و"السبع"
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا للمشاركة في قمّة لمجموعة السبع سيجري خلالها البحث في شؤون الجبهة الموحّدة لقادة التكتّل في مواجهة روسيا وضعف الاقتصاد العالمي المثير للقلق. وبعد ألمانيا يتوجّه بايدن إلى إسبانيا للمشاركة في قمّة لحلف الناتو.
لتعزيز التحالف ضد روسيا.. بايدن يصل إلى أوروبا لحضور قمتي "الناتو" و"السبع"
بايدن يصل إلى أوروبا لحضور قمتين بهدف "تعزيز التحالف ضد روسيا" / AP
26 يونيو 2022

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت إلى أوروبا لحضور قمتين الأولى في ألمانيا والثانية بإسبانيا بهدف "تعزيز التحالفات ضد روسيا"، وفق إعلام أمريكي.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن "بايدن وصل إلى أوروبا لحضور قمتين تهدفان إلى تعزيز التحالفات ضد روسيا وتناول مسألة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء" عالمياً.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن وصل إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع التي تنطلق الأحد وتستمر حتى الثلاثاء في مدينة بافاريا.

والخميس اعتبر منسّق التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض جون كيربي أنّ الزيارة تأتي في "توقيت مفصلي للتضامن عبر الأطلسي".

وقال كيربي: "ستشهدون بوضوح كيف أنّ نيّة الرئيس منذ البداية إنعاش تحالفاتنا، وشراكاتنا مَكّنتنا من أن نكون على الموعد" لكي "تُحاسَب روسيا".

وسيمثل الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة السبع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومجموعة السبع "G7" منظمة تضم 7 دول من أكبر اقتصادات العالم هي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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