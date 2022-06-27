قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي السبت إن حجم استثمارات شركات بلاده في الخارج وصلت إلى 46.5 مليار دولار في نهاية عام 2021.

وألقى أوقطاي كلمة خلال تجوله في أحد مصانع الصلب التركية بمدنية وهران الجزائرية، في إطار مشاركته بافتتاح دورة الألعاب المتوسطية التي تستضيفها وهران حتى 6 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 26 بلداً.

وشدد على أن العلاقات التركية-الجزائرية تحمل أهمية كبيرة لسلام المنطقة واستقرارها، مبيناً أن علاقات البلدين تواصل الارتقاء بجهود الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد المجيد تبون.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركات التركية في الخارج وصل إلى 46.5 مليار دولار، وأن دول شمال إفريقيا تستحوذ على 4.1% من إجمالي هذه الاستثمارات.

كما أكد أن الاستثمارات التركية في الجزائر وصلت إلى 5 مليارات دولار، معرباً عن رغبة أنقرة في توقيع اتفاقية تجارة حرة أو اتفاقية تجارة تفضيلية مع الجزائر.

وبيّن أوقطاي أن أكثر من 1400 شركة تركية تنشط في الجزائر وتوفر وظائف لما يفوق 30 ألف مواطن جزائري.