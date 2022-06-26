سُمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة، ما أدى الى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووقعت الانفجارات في نحو الساعة 06:30 (03:30 ت.غ). ولم تتوافر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين.

وأكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، وقوع تلك الانفجارات، وقال على تطبيق تيليغرام إنها وقعت في حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف: "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث"، مشيراً إلى أن مزيداً من المعلومات التفصيلية ستتوافر لاحقاً".

سيفيرودونيتسك في يد روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت سيطرة قوات لوهانسك الانفصالية بدعم من قواتها على مدينتَي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي في مقاطعة لوهانسك الأوكرانية بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدات من قوات دونيتسك: "حُررت مدينتَي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل بدعم من القوات الروسية التي يقودها الجنرال سيرغي سوروفيكين"، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضافت أن أراضي المنطقة الصناعية لتابعة لمصنع آزوت في سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة قوات لوهانسك بعدما تصدى الجيش الروسي لمحاولة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تحويل هذه الأراضي إلى بؤرة استنزاف.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى "تحرير بلدتَي فورونوفو وسيروتينو"، وهو ما يعني فرض قوات لوهانسك السيطرة على كامل المناطق المحاذية لضفة نهر "سيفيرسكي دونيتس" من جهة لوهانسك.

وفي خاركيف قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قصفاً روسياً ألحق أضراراً بمنشأة للأبحاث النووية في المدينة.

وأضافت الهيئة في منشور على الإنترنت أن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي، مضيفة أن مستويات الإشعاع هناك ضمن حدودها الطبيعية.

لكنها تابعت بأن "احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمان النووي والإشعاعي لا تزال مرتفعة بسبب قصف القوات الروسية".