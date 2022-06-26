سياسة
3 دقيقة قراءة
منظمة الصحة العالمية: جدري القرود لا يشكل حالة طوارئ عالمية حتى الآن
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس إن تفشي جدري القرود يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.
منظمة الصحة العالمية: جدري القرود لا يشكل حالة طوارئ عالمية حتى الآن
جرى إبلاغ منظمة الصحة بتسجيل أكثر من 3200 إصابة بجدري القرود في أكثر من 50 بلداً وحالة وفاة واحدة هذا العام / AFP
26 يونيو 2022

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس إن تفشي جدري القرود يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع قال تيدروس في بيان: "في الوقت الراهن لا يشكل تفشي جدري القرود، حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وجدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه الجدري على اليدين والوجه.

والمرض متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، لكن سجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو/أيار ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.

وجرى إبلاغ منظمة الصحة بتسجيل أكثر من 3200 إصابة بجدري القرود في أكثر من 50 بلداً وحالة وفاة واحدة هذا العام.

وقال تيدروس بعد الاطلاع على تقرير الخبراء إن "لجنة الطوارئ عبّرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته"، مشيرة إلى أمور كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي والفجوات في البيانات.

وقال تيدروس إن التقرير خلص إلى أن "الوضع في الوقت الراهن لا يشكل حالة طوارئ صحية عامة"، لكنه شدد على أن "اجتماع اللجنة بحد ذاته يعكس تزايد المخاوف بشأن التفشي العالمي لجدري القرود".

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري أعلن تيدروس أنه قرر عقد اجتماع للجنة الطوارئ لتقييم ما إذا كان التفشي يشكّل حالة طوارئ صحية مقلقة عالمياً.

ورغم أن تفشيه الجديد قد يكون مرتبطاً بشكل خاص بحفلات للمثليين في أوروبا لا يعتقد أن جدري القرود مرض ينتقل عن طريق الجنس، ويمكن أن ينتقل من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.

ويبقى المصاب معدياً حتى تتقشر كل البثور ويتكون جلد جديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us