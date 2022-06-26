تنطلق في منتجع قصر "إلماو" على جبال الألب جنوبي ألمانيا اجتماعات مجموعة السبع، في وقت تتصدر به الحرب الروسية-الأوكرانية والأزمات الاقتصادية الناجمة عنها جدول أعمال القمة.

وتتألف مجموعة السبع من إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، ويشكلون نحو 38% من الناتج الإجمالي العالمي.

ويناقش أعضاء المجموعة اليوم سبل كبح جماح التضخم العالمي وتعزيز سلاسل الإمدادات لمختلف دول العالم، سعياً لتجاوز أزمة التضخم المتفاقمة.

كذلك يرتقب أن يتطرق المشاركون اليوم إلى بحث إضافة مزيد من القيود على روسيا، وتقليص إيراداتها المالية، من دون أن تتسبب العقوبات بمزيد من زيادات الأسعار عالمياً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ "مجموعة السبع ستعلن حظراً على واردات الذهب الروسي ضمن أحدث حزمة من العقوبات".

وتعاني الولايات المتحدة اليوم، أكبر اقتصاد عالمي، مخاوف الدخول في ركود اقتصادي بسبب تبعات الحرب والتضخم الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 1981 وزيادات متسارعة على أسعار الفائدة.

وتستمر أعمال القمة ثلاثة أيام، حيث تتولى ألمانيا رئاسة المجموعة العام الجاري، ويستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء ثنائي قبيل الانطلاق الرسمي للقمة.