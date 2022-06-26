سياسة
2 دقيقة قراءة
قمة السبع تنطلق وسط أزمات اقتصادية وعقوبات جديدة لروسيا
تنطلق في منتجع قصر "إلماو" على جبال الألب جنوبي ألمانيا اجتماعات مجموعة السبع، في وقت تتصدر الحرب الروسية-الأوكرانية والأزمات الاقتصادية الناجمة عنها جدول أعمال القمة.
قمة السبع تنطلق وسط أزمات اقتصادية وعقوبات جديدة لروسيا
قمة مجموعة السبع تنطلق الأحد وسط أزمات اقتصادية معقدة / AA
26 يونيو 2022

تنطلق في منتجع قصر "إلماو" على جبال الألب جنوبي ألمانيا اجتماعات مجموعة السبع، في وقت تتصدر به الحرب الروسية-الأوكرانية والأزمات الاقتصادية الناجمة عنها جدول أعمال القمة.

وتتألف مجموعة السبع من إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، ويشكلون نحو 38% من الناتج الإجمالي العالمي.

ويناقش أعضاء المجموعة اليوم سبل كبح جماح التضخم العالمي وتعزيز سلاسل الإمدادات لمختلف دول العالم، سعياً لتجاوز أزمة التضخم المتفاقمة.

كذلك يرتقب أن يتطرق المشاركون اليوم إلى بحث إضافة مزيد من القيود على روسيا، وتقليص إيراداتها المالية، من دون أن تتسبب العقوبات بمزيد من زيادات الأسعار عالمياً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ "مجموعة السبع ستعلن حظراً على واردات الذهب الروسي ضمن أحدث حزمة من العقوبات".

وتعاني الولايات المتحدة اليوم، أكبر اقتصاد عالمي، مخاوف الدخول في ركود اقتصادي بسبب تبعات الحرب والتضخم الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 1981 وزيادات متسارعة على أسعار الفائدة.

وتستمر أعمال القمة ثلاثة أيام، حيث تتولى ألمانيا رئاسة المجموعة العام الجاري، ويستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء ثنائي قبيل الانطلاق الرسمي للقمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us