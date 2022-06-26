سياسة
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"ليس للبيع".. مانشستر يونايتد يستبعد انتقال رونالدو إلى تشيلسي
استبعد نادي مانشستر يونايتد انتقال نجمه كريستيانو رونالدو إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل، وذلك رغم تقارير تحدثت عن اتصالات بين تشيلسي والنجم البرتغالي.
"ليس للبيع".. مانشستر يونايتد يستبعد انتقال رونالدو إلى تشيلسي
رونالدو أحد اللاعبين القلائل الذين لم يتعرضوا لانتقادات في مانشستر يونايتد الموسم الماضي / AFP
26 يونيو 2022

رغم تقارير تحدثت عن اتصالات بين تشيلسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فإن ناديه مانشستر يونايتد يتوقع بقاءه بفريقه الموسم المقبل.

وكان خورخي مينديز وكيل رونالدو التقى مدير عام تشيلسي تود بولي الأسبوع الماضي، ويعتقد أن كريستيانو رونالدو كان ضمن موضوعات الحديث بين الرجلين.

وأفادت مصادر في نادي مانشستر يونايتد بأنها لا تشعر بأي شيء مقلق تجاه هذا اللقاء، لأن مينديز يقدّم استشارات للكثير من كبار اللاعبين.

وأكدت المصادر أنها على ثقة بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً ليس للبيع.

ولا يزال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 5 مرات متعاقداً مع مانشستر يونايتد لعام آخر، ويتوقع أن يكون أساسياً في تشكيلة المدرب الجديد إريك تين هاغ الموسم المقبل.

وكان رونالدو واحداً من اللاعبين القلائل الذين لم يتعرضوا لانتقادات في مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أنه أنهى الموسم في المركز الثالث ضمن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفاً فيوجد من يرى أن وجوده منع يونايتد انتهاج أسلوب الضغط الهجومي المتقدم، وهو ما أدى في النهاية إلى نتائج مخيبة للفريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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