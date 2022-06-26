سياسة
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شاهد | تركيا تبدأ تصنيع غواصتها المحلية STM500
سيجري الشروع في أعمال التصنيع عبر الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة STM500 محلية الصنع، المقاوم للضغط.
شاهد | تركيا تبدأ تصنيع غواصتها المحلية STM500
الغواصة المصممة بإمكانات محلية بالكامل من مهندسين أتراك ستزود بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة / AA
26 يونيو 2022

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير أن أعمال تصنيع الغواصة المحلية STM500 ستبدأ قريباً.

وقال دمير في تغريدة عبر تويتر الأحد إنه سيجري الشروع في أعمال التصنيع عبر الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة المقاوم للضغط.

وأكد أن الغواصة المصممة بإمكانات محلية بالكامل من مهندسين أتراك ستزود بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة.

وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إلى أن الغواصة ستكون قادرة على تأدية المهام في البحار المفتوحة وفي المياه الضحلة.

وأوضح أنها ستزود بتجهيزات مختلفة لتلبية الاحتياجات التكتيكية في مجالات مثل الاستطلاع وعمليات القوات الخاصة وحرب الغواصات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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