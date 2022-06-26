أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير أن أعمال تصنيع الغواصة المحلية STM500 ستبدأ قريباً.

وقال دمير في تغريدة عبر تويتر الأحد إنه سيجري الشروع في أعمال التصنيع عبر الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة المقاوم للضغط.

وأكد أن الغواصة المصممة بإمكانات محلية بالكامل من مهندسين أتراك ستزود بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة.

وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إلى أن الغواصة ستكون قادرة على تأدية المهام في البحار المفتوحة وفي المياه الضحلة.

وأوضح أنها ستزود بتجهيزات مختلفة لتلبية الاحتياجات التكتيكية في مجالات مثل الاستطلاع وعمليات القوات الخاصة وحرب الغواصات.