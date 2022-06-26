سياسة
3 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يستحدث قيوداً على السفر إلى الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة
بعد أن كان السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من البلاد التي لا تحتاج إلى تأشيرة سهلاً استحدث التكتل قيوداً جديدة تفرض دفع رسوم والحصول على موافقة مسبقة قبل السفر، ويؤثر ذلك على 60 دولة بينها أمريكا وبريطانيا.
الاتحاد الأوروبي يستحدث قيوداً على السفر إلى الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة
تؤثر هذه الخطوة على نحو 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة / AFP
26 يونيو 2022

بدءاً من مايو/أيار 2023، لن يكون السفر متاحاً إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم من أي مكان في العالم من خارج التكتل.

فقد استحدث الاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة، على الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول دول التكتل.

وبعد أن كان السفر بدون تأشيرة مسبقة والدخول مجاناً، أعلن الاتحاد شرط الحصول تصريح موافقة، من خلال نظام "إيتياس"، الذي يلزم مواطني الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، بدفع رسوم قدرها سبعة يوروات، وملء استمارة تحتوي على جميع البيانات الشخصية، وتفاصيل الزيارة، وفق موقع "إيتياس".

ويقول الموقع إن نظام "إيتياس" سيتولى الفحص المسبق للمسافرين من البلدان المعفاة من التأشيرة قبل دخولهم منطقة شنغن.

وتتم عملية تقديم الطلبات عبر "نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير"، مع منح الموافقة "خلال دقائق"، لقرابة 95% من مقدمي الطلبات، وفق ما ورد في مذكرة جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وقد يصل الحد الأقصى للحصول على موافقة إلى شهر في "حالات استثنائية للغاية"، ويحق لأي شخص رُفض طلبه الاستئناف.

وسيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد، إجراء عدد غير محدود من الزيارات على مدى ثلاث سنوات، مع عدم البقاء لأكثر من 90 يوماً في كل دول التكتل بأكملها، كل ستة أشهر.

ويذكر موقع "إيتياس"، أن "البرلمان الأوروبي كان قد وافق على نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي في عام 2016 لتحسين أمن الحدود، وأنه كان من المتوقع أن يستغرق النظام حوالي خمس سنوات ليصبح جاهزاً للعمل، بحلول نهاية عام 2021، وأن يجري تنفيذه بالكامل بحلول عام 2022، لكن جرى التأكيد الآن أنه سيطلَق في عام 2023".

وحسب شبكة "سي أن أن"، تؤثر هذه الخطوة على حوالي 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المملكة المتحدة، التي فقدت حرية التنقل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

أما المسافرون الذين كانوا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، فلم يتغير شيء بالنسبة إليهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us