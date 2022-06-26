سياسة
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وسط استئناف محادثات النووي.. إيران تجري اختباراً للصاروخ "ذو الجناح"
قال التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، إن طهران أطلقت صاروخاً يعمل بالوقود الصلب في الفضاء، ما أثار غضب واشنطن قبيل استئناف متوقع للمحادثات المتوقفة بشأن اتفاق طهران النووي الممزق مع القوى العالمية.
وسط استئناف محادثات النووي.. إيران تجري اختباراً للصاروخ "ذو الجناح"
يأتي الإعلان وسط توقعات باستئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في الأيام المقبلة / AFP
26 يونيو 2022

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران أجرت ثاني عملية إطلاق للصاروخ (ذو الجناح) المخصص لحمل الأقمار الصناعية للأغراض البحثية، في خطوة من المرجح أن تثير غضب واشنطن وسط توقعات باستئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتُستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية طويلة المدى لوضع الأقمار الصناعية في المدار، لكن واشنطن تخشى من إمكانية استخدامها أيضاً لإطلاق رؤوس حربية نووية. وتنفي طهران الاتهام الأمريكي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للتلفزيون الرسمي، دون أن يوضح ما إذا كانت التجربة قد تكللت بالنجاح، إن "المرحلة الثالثة من تطوير الصاروخ ذي الجناح الحامل للأقمار الصناعية ستستند إلى مجموعة من المعلومات الخاصة التي جرى الحصول عليها من خلال عملية الإطلاق اليوم".

يأتي هذا الإعلان وسط توقعات باستئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في الأيام المقبلة لإحياء اتفاق 2015 الذي جرى بموجبه تقليص البرنامج النووي لطهران مقابل تخفيف العقوبات.

وفي العام الماضي، عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الإطلاق الناجح لصاروخ ذي الجناح الحامل للأقمار الصناعية محلي الصنع لأول مرة. وتقول طهران إن الهدف من تطوير الصاروخ هو الوصول إلى تكنولوجيا أقوى محرك للوقود الصلب في البلاد.

وصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية يتألف من ثلاث مراحل ويستخدم مزيجاً من الوقود الصلب والسائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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