سياسة
3 دقيقة قراءة
خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني.. عاهل الأردن: لا شيء أهم من القضية الفلسطينية
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في عمان، على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية. مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات بالمسجد الأقصى.
خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني.. عاهل الأردن: لا شيء أهم من القضية الفلسطينية
خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني.. عاهل الأردن: لا شيء أهم من القضية الفلسطينية / Others
26 يونيو 2022

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، و "لا شيء أهم من القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.

حديث الملك عبد الله الثاني، جاء خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر "الحسينية" بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، بدأها الأخير للمملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وحسب البيان، أكد الملك عبد الله موقف الأردن "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وبين أن "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعاد الملك التأكيد على ضرورة "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى"، لافتاً إلى أن "الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

ولفت الملك عبد الله إلى أن "الأردن في اتصال مستمر مع الجانب الأمريكي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل".

ويبدأ الرئيس الأمريكي زيارته الرسمية الأولى للمنطقة، في يوليو/تموز المقبل، حيث يشارك في قمة عربية أمريكية تستضيفها السعودية.

وشدد ملك الأردن على أنه "لا يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي بالمنطقة، دون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني".

من جانبه، ثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، قائلاً: "حيثما يحضر الأردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائماً".

وأشاد الرئيس عباس بـ"الجهود الأردنية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها"، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us