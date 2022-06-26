سياسة
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جنوب إفريقيا.. العثور على 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في ملهى ليلي والسبب مجهول
قالت الشرطة في جنوب إفريقيا إنه جرى العثور على 20 جثة على الأقل داخل ملهى ليلي بمدينة "شرق لندن"، مشيرة إلى أن التحقيق جار في الحادث الذي نقل على إثره أيضاً العديد من الأشخاص إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.
جنوب إفريقيا.. العثور على 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في ملهى ليلي والسبب مجهول
جنوب إفريقيا.. 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجوم على ملهى ليلي والشرطة تحقق  / Others
26 يونيو 2022

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا، الأحد، العثور على 20 جثة على الأقل داخل ملهى ليلي بمدينة "شرق لندن" الواقعة في مقاطعة كيب الشرقية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد ثمبينكوسي كينانا، إن السلطات الأمنية تحقق حالياً في سبب الوفاة.

بدوره، قال أوسكار مابوياني، رئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية، للصحفيين، في مكان الحادث، "استيقظنا جميعاً على هذا الخبر المحزن للغاية، إنه لأمر صادم جداً. ولا نعلم ما حدث بالضبط".

وتابع: "لحسن الحظ، جميع الخبراء هنا".

ولفت مابوياني إلى أنه جرى أيضاً العثور على العديد من الجرحى في الملهى الليلي، نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

وذكرت صحيفة “ديلي ديسباتش” المحلية أن الجثث تناثرت على الطاولات والكراسي دون أي علامات واضحة على الإصابات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سياندا مانانا ”في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد سبب الوفاة”.

وأضافت مانانا ”سنجري عمليات تشريح للجثث في أقرب وقت ممكن لتحديد السبب المحتمل للوفاة.. لقد جرى نقل المتوفين إلى مشارح الجثث الحكومية”.

وحسب مصادر محلية، كان رواد الملهى يحتفلون مساء السبت عندما وقع الحادث.

وقالت الشرطة إن الوفيات، ومعظمهم من المراهقين، لم تظهر عليهم علامات الإصابة، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث غير شائعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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