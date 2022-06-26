قالت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية (غير حكومية)، إن 37 مهاجراً غير نظامي لقوا حتفهم في اقتحام مدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وأوضحت هيلينا مالينو المتحدثة باسم المنظمة في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أن "عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم على الجانب المغربي خلال حادثة اجتياز السياج الحدودي بلغ 37 وليس 18 كما صرحت الحكومة المغربية".

وأضافت أنه مازال هناك إصابات خطيرة بين المهاجرين، وأن عدد القتلى مرجح للارتفاع بشكل كبير.

وقالت مالينو: "نؤكد أن 37 شخصاً لقوا حتفهم في مأساة مليلية. هذه ليست الحصيلة النهائية، العدد مرجح للزيادة".

وأعلن موقع القناة الأولى المغربية (حكومي)، مساء أمس السبت، أن حصيلة قتلى المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية بلغ 23.

والجمعة، أعلنت إسبانيا أن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام مليلية، الواقعة شمالي المغرب وتخضع لإدارة مدريد، حيث تعد المدينة نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا.