أفادت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية ومكان قاتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية، وأن قوات أمنية حاصرت مكانه.

وأوضح الأمن العام في بيان نشرته على فيسبوك، أن القاتل قام بإطلاق النار على نفسه، لدى محاصرة مكان تواجده، من قبل قوات الأمن، مساء الأحد.

وجاء في نص البيان:”تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الامن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.”

ونشر في الأثناء ناشطون صوراً ومقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظات المداهمة وإطلاق المجرم النار على نفسه.

ولم يحدد بيان الأمن العام حتى الآن مصير قاتل إيمان إرشيد، بعدما أطلق النار على نفسه وهل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وكان شقيق إرشيد، قد نشر قبل ساعات، صورة جديدة للشخص المشتبه به وطلب المساعدة في البحث عنه.

وأعلن الأمن العام الأردني في بيان، الجمعة، أنه حدد هوية قاتل الفتاة وأن البحث عنه ما زال جارياً.

وذكر أن الجاني خطط لجريمته وتوارى عن الأنظار وستناله يد العدالة.

وبيّن البيان، أنه جرت مداهمة منزله وعدة مواقع والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه.

وشدد الأمن العام في بيانه على حظر أي تصريح أو تداول إعلامي بشأن القضية.

‏وأكد بدوره الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق الخاص الذي كلف بمتابعة التحقيقات في الحادثة، قد عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة حتى تمكن من تحديد هوية الجاني، الذي تبين أنه خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية، مؤكداً “أننا سنقوم بنشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره."

وكانت الضحية إيمان إرشيد، في الجامعة لأداء امتحان، لحظة إقدام الجاني على إطلاق 5 رصاصات عليها، إحداها في الرأس.

وذكرت مصادر محلية حينها أن المجرم، لم يكن من الجامعة وإنما دخل إليها متنكراً.