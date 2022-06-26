أعرب الممثل الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، عن سعادته إزاء الوجود في إسطنبول، مبيناً أن زيارة هذه المدينة التركية "أمر رائع".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأحد، على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في فعالية دُعي إليها في مطعم هو شريك فيه.

وأضاف أنه سبق وأن زار إسطنبول، إلا أنها كانت زيارات قصيرة بشكل عام.

وأكد أن "الوجود في إسطنبول أمر رائع."

وأوضح أنه مستعد بكل ترحاب لقبول عرض تصوير فيلم في إسطنبول، في حال جرى التقدم إليه بمقترح كهذا.

وحول أكثر الأماكن المفضلة بالنسبة إليه في إسطنبول، قال الممثل الأمريكي الشهير إنه يفضل زيارة سوق السجاد، مبيناً أنه ينوي اصطحاب ابنته إلى هذا المكان.

وفي معرض رده على سؤال حول السينما التركية، قال الممثل الأمريكي (78 عاماً)، إنه كان يتمنى لو أنه شاهد بعض الأفلام التركية قبل زيارته إلى إسطنبول.